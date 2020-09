Clamoroso Al Hilal, club in campo con tre portieri

Continua il momento terribile per l’Al Hilal, il club saudita è stato preso di mira in modo particolare dal Covid-19, la squadra si è ritrovata in rosa addirittura 15 calciatori positivi al Covid-19, tra i quali figurava anche l’ex Juventus Sebastian Giovinco. Situazione che non sembra ancora destinata a migliorare, mentre il club in serata si appresta a sfidare lo Shabab AlAhli Dubai nel match di Champions League Asiatica.

TRE PORTIERI IN CAMPO

L’allenatore dell’Al Hilal, Razvan Lucescu ha dovuto inserire nella rosa titolare ben tre portieri, di cui uno regolarmente schierato tra i pali e due come calciatori di movimento! La clamorosa situazione ha avuto origine nel momento in cui la confederazione asiatica non ha voluto accogliere la richiesta del club saudita di spostare la partita. Lo riporta Tmw.