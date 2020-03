Clamoroso dalla Spagna, se salta Zidane è lotta Pochettino-Allegri per la panchina del Real Madrid

Indiscrezione clamorosa dalla Spagna. Il Real Madrid e Zinedine Zidane potrebbero essere ai titoli di coda. Lo riportano i principali quotidiani spangnoli, tra cui Marca. Se il club di Florentino Perez dovesse decidere di esonerare il francese è corsa a due per la panchina.

Nomi bollenti quelli di Mauricio Pochettino e Massimiliano Allegri. L’allenatore francese, con un contratto in scadenza a gigno 2022, potrebbe non essere confermato in seguito ai recenti risultati, soprattutto in caso di mancato passaggio del turno in Champions League. I nomi dell’argentino ex Tottenham e dell’Italiano ex Juventus sembrano quelli prescelti per il futuro ruolo di tecnico del Real Madrid.