Clamoroso dall’Inghilterra, i club di Premier si rifiuterebbero di terminare la stagione

Anche la Premier League ha detto stop. Dopo i casi di positività di Husdon-Odoi e Arteta anche il campionato inglese si è fermato. Fino al 2 aprile i tifosi dovranno fare a meno del calcio, un po’ come sta succedendo in tutta Europa. Chissà se ad aprile i campionati ricominceranno. Il mese di marzo sarà decisivo per valutare fin dove si è spinta la pandemia e prendere così le decisioni adeguate.

STOP ALLA PREMIER – Secondo una clamorosa indiscrezione raccolta da Sportsmail i club di Premier non avrebbero alcuna intenzione di tornare a giocare e finire la stagione. Il motivo? Le squadre sono preoccupate riguardo alla salute dei tesserati e secondo i club il campionato sarebbe ormai alterato e perderebbe di integrità. Una situazione complicata per il neo presidente Richard Marters, insidiatosi solamente a dicembre.