Clamoroso in Brasile, maxi rissa in Gremio-Internacional: 8 cartellini rossi e militari in campo

Nonostante l’emergenza coronavirus, nel mondo si continua a giocare. Anche in Brasile dove è andato in scena il derby di Porto Alegre tra Gremio e Internacional. Una partita ad altissima tensione come testimoniato dalle otto espulsioni tra chi era in campo e chi in panchina.

Le due squadre si sono affrontate nella fase a gironi della Copa Libertadores dando vita ad una partita incredibile sul piano emotivo. A pochi minuti dalla conclusione del match dopo diversi momenti caldi già vissuti tra giocatori ecco scatenarsi l’inferno. All’88’ un contrasto apparentemente normale tra Moises e Pepé genera la rissa. L’arbitro Fernando Rapallini, fornito di grande esperienza, ha optato per la soluzione più drastica: sventolare cartellini all’indirizzo di tutti i coinvolti anche dopo il consulto col Var. I primi ad essere mandati fuori sono stati Luciano e Pepe del Gremio, poi Moises ed Edenilson, ex calciatore anche di Genoa e Udinese, dell’Internacional. Quattro rossi e altrettante polemiche con altra mega rissa che ha visto coinvolte anche le panchine costringendo i militari a bordocampo a fare ingresso sul rettangolo per calmare gli animi. Risultato? Altri 4 giocatori mandati fuori: Caio Henrique, Victor Cuesta, Paulo Miranda e Bruno Praxedes, questi ultimi due dalla panchina. La partita è poi finita 8 contro 8 e col risultato di 0-0.