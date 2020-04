Clamoroso in Cina, giocatore licenziato per aver cambiato targa alla sua auto

La Cina sembra stia vivendo un momento di ripresa dopo l’incubo Coronavirus. Anche le attività sportive stanno ricominciando e le squadre sono tornate ad allenarsi con le rose al completo. Non in casa Guangzhou dove un calciatore è stato licenziato dopo un fatto davvero curioso.

TARGA – Si tratta di Yu Hanchao, ala della nazionale cinese che dall’oggi al domani si trova senza squadra. Il motivo? Il giocatore è stato immortalato su Weibo, principale social network asiatico, mentre cercava di cambiare alcune lettere della sua targa. Un gesto che non ha ancora una spiegazione, ma tanto è bastato al club per pubblicare questa nota sul sito ufficiale: “Il giocatore Yu Hanchao ha gravemente violato le disposizioni disciplinari del club e quindi è stato licenziato“. Non solo, al giocatore è stata inflitta una multa di 700€ e come se non bastasse dovrà rimanere in custodia per 15 giorni.