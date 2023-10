Clamoroso in Inghilterra, idea arbitro “robot” e autonomo per la Premier League

E se il Var diventasse del tutto autonomo? È questa la domanda che si pongono in Premier Legue, beh gli errori in arbitrali iniziano a pesare

La numerose discussioni e critiche rivolte alle "sviste" dei direttori di gara hanno incendiato i media in Inghilterra. Tutti lamentano l'operato degli arbitri, definiti troppo distratti per errare in certe situazioni. La dimostrazione più recente risale alla sfida Tottenham-Liverpool, con calciatori, staff e tifosi Reds che sono rimasti estremamente colpiti da un errore del Var. Dunque a porre la soluzione ci ha pensato Mark Bullingham, il quale durante una conferenza della Leaders Week a Londra ha parlato dell'introduzione di un arbitro robotico e autonomo in Premier League.

RIVOLUZIONE: L'idea appare come "futuristica" ma andrebbe certamente a risolvere alcune problematiche che ad oggi affliggono il mondo del calcio."Ci sono modi per prendere decisioni più velocemente? Vediamo continuamente innovazioni tecnologiche come il fuorigioco semi-automatico, ma se questo potesse eventualmente diventare autonomo - ha azzardato Bullingham aprendo ad un "arbitro robot" -? Se fosse possibile, sarebbe un passo avanti verso decisioni totalmente precise, ma comunque prese molto rapidamente. Quindi se possiamo farlo sarebbe meglio, per i tifosi in primis, ma anche per calciatori e tutti noi che ci evitiamo quella lunga attesa. È un'area da esplorare assolutamente, esamineremo qualsiasi tipo di idea si presenti". Le parole del leader inglese hanno già spopolato all'estero. Beh, l'introduzione di un arbitro robot del tutto autonomo rivoluzionerebbe la concezione del gioco del calcio.