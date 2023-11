Clamoroso in Spagna, Javier Tebas si dimette da Presidente de La Liga

Javier Tebas ha presentato le proprie dimissioni da presidente de La Liga. È tutto vero. Ma non è un caso da cui si solleverà un polverone perché, secondo Relevo, si tratta di una mossa strategica appositamente studiata. L'ormai ex presidente era arrivato ad un passo dal termine del suo mandato, il quarto finora, e ha voluto anticipare il tutto. Secondo la fonte, infatti, Tebas non amava l'idea di dover attendere il 2024 per le nuove elezioni così ha deciso di anticiparle usufruendo proprio delle dimissioni. Un altro motivo è riconducibile alle elezioni del nuovo presidente della RFEF (Federazione calcistica della Spagna) che in base ai tempi si sarebbero potute sovrapporre. In ogni caso, il mandato di Javier Tebas si sarebbe concluso il prossimo 23 dicembre.