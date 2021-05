Clamoroso: James Rodriguez escluso dalla Copa America, il motivo

James Rodriguez non parteciperà alla Copa America: lo ha spiegato la Colombia in una nota ufficiale

Attraverso un comunicato ufficiale, la Colombia ha sorprendentemente escluso James Rodriguez, trequartista dell’Everton, dalla lista dei convocati per la Copa America: "Lo staff tecnico della Colombia Men's Senior Team riferisce che il giocatore James Rodríguez è stato escluso per le partite contro Perù e Argentina per le qualificazioni alla Mondiale FIFA Qatar 2022 e alla CONMEBOL Copa América 2021.

Nei giorni scorsi il centrocampista è stato sottoposto a visite mediche, che hanno stabilito che le sue condizioni non sono ad un livello ottimale, pertanto, non potrà essere convocato da Reinaldo Rueda per i suddetti impegni e per il campionato sudamericano.

L'allenatore e la sua squadra di collaboratori si rammaricano per non aver potuto contare su James Rodríguez e sperano che presto il centrocampista possa far parte nuovamente del gruppo, avendo sempre rappresentato il nostro Paese con onore e professionalità”.