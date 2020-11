Clamoroso Santos: 32 positività tra squadra maschile e femminile

Il Coronavirus colpisce duramente il mondo del calcio. Tutti i club hanno dovuto fare i conti con tanti casi di positività. Una delle società più tartassate dal punto di vista numerico è il Santos. La squadra brasiliana si è ritrovata con 32 positività tra formazione maschile e femminile. Ventiquattro di questi sono calciatori o calciatrici.

LA NOTA

Questo il comunicato del club: “Il Santos FC informa che, dopo aver effettuato i nuovi esami COVID-19 lunedì scorso (9), altri tre giocatori e due membri della commissione tecnica di Sereias da Vila sono risultati positivi alla malattia. La squadra ora ha 22 persone infette, inclusi 17 atleti e cinque membri del comitato. Inoltre, la squadra femminile ha già cinque giocatori infortunati e un altro portiere che si trova nelle fasi finali della gravidanza. Senza il numero di atleti necessari per entrare in campo, il Club ha richiesto alla Federcalcio paulista (FPF) il rinvio della partita contro il São José, inizialmente prevista per questo mercoledì (11), allo stadio Ulrico Mursa, a Santos, in un duello valido per l’ultimo round della prima fase del Campionato Paulista Femminile 2020”.