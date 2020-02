Clasico, il Barcellona ha un tifoso speciale: maglia per… Hamilton

Si avvicina il Clasico di domenica sera. Il Bernabeu ospiterà ancora una volta la sfida eterna tra Barcellona e Real Madrid. I blaugrana ci arrivano da capolisti con due punti di vantaggio sui blancos, mentre il Real deve reagire alla sconfitta di Champions contro il Manchester City.

A fare il tifo per i blaugrana ci sarà anche Lewis Hamilton. Il supercampione della Formula 1 ha voluto ringraziare ed incoraggiare il Barcellona tramite un video apparso proprio sull’account Instagram del club. Il pilota della Mercedes ha voluto fare anche il suo pronostico. Secondo l’inglese il Barcellona vincerà 3-1 in casa del Real Madrid. Lo stesso club ha ringraziato Hamilton: “Un grande fan per una grande partita. Pronti per il Clasico, grazie Lewis Hamilton”.