Clasico infinito per Kroos: “Punti di sutura allo stinco e test antidoping di 1ora e mezza”

Parla il centrocampista tedesco

PARTITA E POST - "Sono uscito dal campo che avevo una ferita superficiale allo stinco e mi hanno messo tre punti di sutura. C'era un piccolo danno. Ma non è stato questo il motivo della sostituzione", ha racconato Kroos sulle sue condizioni. Poi sulla sfida: "Cavolo, ho visto lo 0-3 e lo 0-4. È stata una notte molto amara. Siamo rimasti delusi". Ma oltre al k.o., la serata del tedesco non era ancora finita: "Mi hanno chiamato per il test antidoping. Ho fatto la notte lì in pratica. Seduto per un'ora e mezza. Con me c'erano anche Vinicius per il Real, Piqué e Jordi Alba per il Barcellona. Quando me ne sono andato ero già abbastanza felice in pratica".