Clermont, il portiere colpito dal petardo: “Tranquilli, sto bene…”

IL MESSAGGIO: "È difficile trovare le parole all'indomani di eventi di questo genere. Innanzitutto ringrazio per i numerosi messaggi ricevuti, ci tengo a rassicurarvi riguardo le mie condizioni: Sto bene, gli esami eseguiti stamani mi permettono di presentarmi per rispondere alla chiamata della mia nazionale (Senegal, ndr). In ogni caso, però, rimango estremamente scioccato per l'attacco che ho subito che non ha veramente senso. Io non gioco a calcio per avere paura sul campo, non voglio averne. Lo faccio solo perché è la cosa che amo di più al mondo. Questo tipo di comportamento non deve più trovare posto in uno stadio". Diretto e conciso il portiere che prima ha rassicurato tifosi e non riguardo le sue condizioni, poi ha parlato del gesto assolutamente fuori luogo.