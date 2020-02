Clima teso in casa Amburgo, giocatori contestati pesantemente dopo un altro ko

Non è sicuramente un bel clima in casa Amburgo. La storica formazione tedesca che nella sua storia ha alzato anche una Champions League è caccia di un posto promozione in Zweite Bundesliga, la Serie B tedesca. Il cammino degli uomini di Hecking però non sembra proseguire al meglio, anzi.

CONTESTAZIONE – La squadra nelle ultime 10 partite ha vinto solamente 3 partite e nelle ultime due uscite sono arrivate altrettante sconfitte. Una in particolare che brucia parecchio ai tifosi ovvero lo 0-2 contro il St.Pauli. Il ko contro l’Erzebirge Aue ha mandato su tutte le furie la tifoseria dell’Amburgo che dopo la sconfitta ha contestato pesantemente la squadra sotto il settore ospiti con insulti e fischi. A riportarlo è Kicker.

SENZA PAROLE – L’allenatore dell’Amburgo Hecking a fine partita è rimasto senza parole dopo la contestazione dei tifosi: “E’ molto complicato spiegare quello che è successo“. Il portiere Daniel Heuer Fernandes ha invece capito la reazione dei sostenitori: “Siamo in grado di comprendere la reazione dei fan. Dobbiamo tornare velocemente alla vittoria”.