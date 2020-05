Club Brugge campione, Mignolet racconta: “L’abbiamo saputo via sms”

L’emergenza coronavirus ha messo in ginocchio il calcio europeo. Tanti i campionati che hanno deciso di dire basta e dare in anticipo i loro verdetti. Tra questi anche il massimo campionato belga dove il Club Brugge si è laureato campione forte dell’ampio vantaggio sulla seconda classificata, il Gent. Un successo che è stato accolto con gioia ma anche un pizzico di rammarico dai giocatori come raccontato dal portiere Simon Mignolet al Times.

Campione con un messaggio

“L’abbiamo saputo per messaggio”, ha affermato l’estremo difensore ex anche del Liverpool. “Non si poteva festeggiare molto quindi ho bevuto un bicchiere di champagne con la mia famiglia. E sostanzialmente nient’altro”. Ma il racconto di Mignolet prosegue e nonostante la gioia inevitabile, quel pizzico di nostalgia per la festa che sarebbe potuta essere con la squadra c’è e ci sarà per sempre: “Siamo campioni, è vero e ci sentiamo tali”, ha detto. “Ma la differenza è che dopo un successo vorresti festeggiare con i tuoi compagni in campo, lo staff, i fan, il club… tutti insomma. Il mio disappunto è soprattutto per questo”.