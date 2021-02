Club Brugge, incubo Covid per Mignolet: di nuovo positivo dopo il contagio in autunno

Un vero e proprio incubo Covid per il Club Brugge e per Simon Mignolet, portiere della società belga. Come annunciato via social con una nota ufficiale apparsa anche sul sito, l’estremo difensore è risultato, ancora una volta, positivo al coronavirus.

Alla vigilia della gara di Europa League contro la Dinamo Kiev, e a seguito dell’ultimo giro di tamponi, il calciatore classe 1988 insieme al compagno Charles De Ketelaere avrebbe contratto di nuovo il virus pandemico. Per il portiere si tratterebbe della seconda positività in pochi mesi dopo lo stop subito ad ottobre quando fu costretto a saltare il match di Champions contro lo Zenit.

Il Club Brugge ha annunciato che provvederà ad ulteriori test in quanto in quelli effettuati venerdi e sabato scorso i due tesserati erano risultati negativi.