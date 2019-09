Cluj, problemi cardiaci per Tucudean: il bomber si ferma dopo 2 interventi chirurgici

L’attaccante rumeno George Tucudean si prende una pausa, forse definitiva, dall’attiva agonistica. Il bomber della Nazionale e del CFR Cluj, prossimo rivale in Europa League della Lazio, è andato incontro all’ennesimo problema cardiaco della sua carriera.

Almeno per i prossimi mesi, Tucudean non prenderà parte alle normali attività del club per curarsi. Miglior marcatore nella Liga 1, l’attaccante ha deciso di prendersi una pausa dalla carriera del calcio giocato all’età di 28 anni a causa di un grave problema cardiaco. Il centravanti, dall’inizio dell’anno solare, ha già subito due interventi chirurgici, tornando poi sul rettangolo di gioco. Ma adesso dovrà fermarsi nuovamente per evitare conseguenze più gravi.

L’annuncio è arrivato anche dal Cluj che sul sito ufficiale e sui canali social ha confermato la notizia.