Colombia, il c.t. Queiroz: “Spero che James Rodriguez giochi a Madrid e che sia felice”

James Rodriguez, a causa di un infortunio alla coscia, non è stato convocato per le partite amichevoli che la Colombia affronterà contro Brasile e Venezuela durante la sosta, ma il c.t. Carlos Queiroz si è soffermato sulla situazione dell’asso del Real Madrid, ancora oggetto del desiderio del Napoli: “Spero che sia felice al Madrid e che possa giocare con continuità: un giocatore ha a disposizione 10-12 anni in cui può esprimersi ai massimi livelli e se li trascorre in panchina non va bene. Un calciatore è nato per giocare, come un cantante per cantare, un ballerino per ballare, e via discorrendo”. Le dichiarazioni sono tratte dalla conferenza stampa di oggi, in cui ha parlato anche di Falcao, altro giocatore indisponibile per i match del prossimo mese: “Come per James, è importante che in testa sappiano bene ciò che vogliono. Lo dico sempre: qualunque decisione verrà presa, dev’essere fatto con felicità”.