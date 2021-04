Colombia, problemi col Covid: squadra obbligata a scendere in campo con… 7 giocatori

Incredibile quanto accaduto in Colombia e più precisamente al Rionegro Aguilas, squadra che milita nel massimo campionato. A causa di un focolaio di Covid scoppiato nei giorni scorsi, la squadra si è trovata ad avere gli uomini decisamente contati per poter giocare la sfida prevista per le scorse ore contro il Boyaca Chicò.

Eppure, la Federazione ha imposto che la gara venisse disputata. Ecco quindi che il Rionegro Aguilas si è presentato con gli unici calciatori che aveva a disposizione: solamente 7 di cui 2 portieri.

Il tutto è ben documentato anche via social, dove la squadra, a partire dalle convocazioni, ha mostrato la sua incredulità per ciò che stava accadendo. Al momento del fischio d’inizio, l’Aguilas si è schierata con lo schema 2-1-2-1 e con il secondo portiere in difesa. Le immagini hanno subito fatto il giro del mondo con Marca e ESPN che hanno raccontato questa incredibile storia.