Colonia, allenamento con le forze dell’ordine a bordo campo per sicurezza

Domani il Colonia si gioca la salvezza

Domani il Colonia si giocherà la permanenza in Bundesliga contro lo Schalke 04. Allo storico club potrebbe non bastare la vittoria visto che per raggiungere la salvezza sarà necessario il passo falso delle rivali, Werder Brema e Arminia Bielefeld. La situazione intorno alla squadra è così tesa che nell'ultimo allenamento di oggi per motivi di sicurezza, a bordo campo c'erano diversi poliziotti di cui la metà in borghese con 13 mezzi blindati secondo quanto riporta Bild . Il Colonia ha temuto disordini o invasione del campo dei suoi sostenitori durante la sessione di allenamento e per cautelarsi ha avvisato le forze dell'ordine.