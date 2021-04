Colonia in lutto: è morta la mascotte Hennes VIII

L'annuncio della società tedesca

Una giornata da dimenticare per il Colonia e i suoi tifosi. Il club tedesco, che domani giocherà in Bundesliga contro l'Augsburg, ha fatto un tristissimo annuncio. La nota mascotte della squadra, il caprone Hennes VIII è morto .

Ad annunciarlo è stato lo stesso club attraverso una nota ufficiale e un messaggio sui social. Hennes VIII, il caprone mascotte della società dal 2008 al 2019, non ce l'ha fatta. Hennes aveva raggiunto i 14 anni di età e il Colonia lo ha dovuto far abbattere per motivi di salute. "Piangiamo Hennes VIII, il nostro amato caprone, dal 2008 al 2019", ha scritto il Colonia. "Il nostro caro animale doveva essere abbattuto per motivi di salute. Aveva 14 anni. Riposa in pace Hennes", le parole della società con tanto di emoticon tristi. Tanti i commenti e i messaggi ricevuti via social da parte degli appassionati che erano davvero tanto legati a questo caro animale.