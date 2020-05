Colonia, Verstraete: “Riavvio Bundesliga? Prima la salute. La mia ragazza è malata di cuore e io non voglio giocare”

Venerdì scorso due giocatori e un fisioterapista del Colonia sono risultati positivi al Covid-19 e adesso i club di Bundesliga si interrogano se ripartire o meno visti i rischi di contagio. Chi vorrebbe lo stop del campionato tedesco è il centrocampista del Colonia Birger Verstraete (26). Il belga ha detto oggi a VTM News il perchè della sua decisione: “Voglio che tutti siano in salute prima di giocare di nuovo a calcio”. Vertraete teme di contagiare la sua fidanzata Zoé Timmermans, che ha problemi cardiaci e il calciatore si prende cura di lei. “La salute della mia famiglia, della mia ragazza e di tutti è di fondamentale importanza. Questo è molto più importante per me. Prima la salute, poi il calcio”. A Verstraete è stato fatto il tampone giovedì scorso e adesso attende con ansia il risultato. Il belga, che si allenava a stretto contatto con i compagni di squadra che hanno contratto il coronavirus, critica la procedura di tornare in campo con per la ripresa della preparazione fissata per lunedì prossimo: “Per il momento non dovremmo essere messi in quarantena, e questo è un po ‘bizzarro. In ogni caso, era previsto che avremmo continuato l’allenamento in caso di test negativo o positivo”.