Colpo di scena PSG, Neymar apre al rinnovo di contratto

Dopo il ko con il Borussia Dortmund, in casa PSG era scoppiato il pandemonio. Tra i compagni c’era un’evidente tensione e le parole di Neymar sicuramente non hanno aiutato. Il campione brasiliano ha ammesso che la squadra ha avuto un po’ di paura e non è riuscita a gestire il match.

RINNOVO – Nonostante un clima tutt’altro che disteso ecco che Le Parisien ha rivelato quello che potrebbe essere un vero e proprio colpo di scena. Neymar infatti sarebbe disposto a rinnovare il suo contratto con il club parigino. L’accordo scade nel 2022 e il campione brasiliano potrebbe legarsi ancora per qualche anno al club allenato da Tuchel.

Un rinnovo che avrebbe dell’incredibile considerate le trattative tra Barcellona e PSG per riportarlo al Camp Nou l’estate scorsa.