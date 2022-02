Coman: “Amavo Ronaldinho. Io il prossimo Ribery? No, sono solo me stesso”

Il calciatore dei bavaresi si racconta tra rinnovo e ambizioni future

Lunga intervista da parte di Kingsley Coman , calciatore del Bayern Monaco e della Francia, a Sport1.de . L'ex anche della Juventus si è soffermato su alcuni aspetti della sua esperienza in Baviera tra il rinnovo di contratto firmato di recente e il futuro che potrà essere ancora più luminoso.

POST RINNOVO - "Cosa mi ha convinto? Qui al Bayern Monaco siamo una famiglia. Quello che mi hanno dato è stata davvero tanto. Anche nei momenti più difficili che ho vissuto", ha spiegato Coman. "So cosa posso dare e sono convinto di poter migliorare ancora. Nagelsmann noto per far crescere i giocatori? Penso di essere ancora lontano dal mio massimo potenziale. Spero di raggiungerlo".