Coman: “Francia miglior attacco d’Europa e del mondo. Rinnovo Bayern? Si tratta”

L'esterno d'attacco dei tedeschi parla dal ritiro della Nazionale francese

Trovano conferma dal diretto interessato le voci su un rinnovo che ancora tarda ad arrivare. Parliamo di Kingsley Coman e del Bayern Monaco che sono in trattativa per il prolungamento dell'accordo attuale. L'attaccante dei bavaresi, impegnato con la Francia in ritiro in vista dell'Europeo, ha parlato in conferenza stampa del suo futuro soffermandosi anche sull'addio del mister Flick al club di Monaco con l'annuncio arrivo come CT della Germania: "Sul mio futuro posso dire solo che stiamo ancora trattando con il Bayern Monaco", ha detto in modo piuttosto sintetico Coman. "Flick? Il mister è stato bravo a tenere il gruppo unito quando stavamo attraversando un momento difficile. Ci ha fatto tornare in forma e con il suo modo di fare pressing ci ha dato grande fiducia. La Germania ha preso un allenatore incredibile".