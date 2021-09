Coman ha deciso: no a rinnovo col Bayern Monaco. Vuole solo la Premier League

Il francese potrebbe salutare Monaco di Baviera

Protagonista della vittoria del BayernMonaco della Champions League di due edizioni fa, Kingsley Coman potrebbe essere molto vicino all'addio dal club tedesco. Negli ultimi mesi si sono fatti sempre più insistenti i rumors secondo cui il francese aveva intenzione di vedersi riconosciuto un ruolo importante nella squadra anche a livello di ingaggio. In tal senso non sono mancati i problemi di trattativa in chiave rinnovo.