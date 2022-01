Coman, il rinnovo sarà da record: sul podio dei più pagati al Bayern Monaco

Il francese verso il prolungamento con i bavarese

Dal possibile addio, al rinnovo di contratto... ricchissimo. Parliamo di Kinglsey Coman che in Italia ricordiamo per il suo passato alla Juventus. Il francese del Bayern Monaco sta per diventare uno dei giocatori più pagati della rosa bavarese. Infatti, come riportato da L'Equipe, sembra essere ormai imminente il suo prolungamento di contratto col club tedesco.