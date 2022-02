Coman, Martial e Lemar uniti per Guadalupa: raccolta fondi per ospedale pediatrico

Iniziativa benefica da parte dei tre calciatori

Così, come spiegato da L'Equipe, nel tentativo di dare una mano alla ripartenza, i tre professionisti del pallone hanno promosso un evento nominato Pasyonéman Gwadloup che vedrà, nella serata odierna, un'asta benefica dove in palio ci saranno maglia da calcio donate dai tre francesi e da alcuni loro colleghi e compagni di squadra. Coman, in particolare, ha messo a disposizione le maglie di molti compagni di squadra del Bayern Monaco come Pavard, Lucas Hernandez e Alphonso Davies. I fondi raccolti saranno utilizzati anche per aiutare un ospedale pediatrico. Una bella iniziativa per provare a fare la differenza non solo sul rettangolo verde...