Coman, segnali di disgelo col Bayern Monaco: cambia numero di maglia e prende la 11

Il francese al centro di svariati rumors pare dare un segnale di permanenza nel club tedesco

Si tratta, come spiega il Bayern sul sito ufficiale, di un numero molto importante che in passato era stato indossato anche da Rummenigge, Effenberg, Podolski, Olic, James Rodriguez e ultimo Douglas Costa. Nella nota della società si sottolinea come Coman sia ancora in meritata vacanza ma anche come il giocatore sia importante per il club e come abbia contribuito alla vittoria della Champions League nel 2020 con la sua rete al Psg in finale.