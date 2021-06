Commosso messaggio di Ancelotti: “Everton grazie. Torno al Real perchè…”

Un messaggio molto apprezzato dai tifosi dell'Everton

Carlo Ancelotti, nuovo tecnico del Real Madrid, ha commentato la sua partenza dall'Everton. “Vorrei ringraziare il consiglio di amministrazione, i giocatori e i fan dell'Everton per l'enorme supporto che tutti insieme mi avete dato. Ho totale rispetto per tutti coloro che sono coinvolti con l'Everton e spero che possano realizzare gli obiettivi che li aspettano. Anche se mi è piaciuto lavorare all'Everton, mi è stata presentata un'incredibile opportunità. Penso che questo sia il passo giusto per me e la mia famiglia in questo momento", riporta le parole di Ancelotti, il servizio stampa del club inglese. L'emiliano ha firmato un contratto triennale con il Real Madrid che ha guidato dal 2013 al 2015. Nella sua prima stagione ha vinto la Champions League, che è stata la decima nella storia del Real Madrid e la prima dal 2002. Dopo aver lasciato la squadra capitolina, Carlo ha guidato il Bayern Monaco, il Napoli e l'Everton dal 2019.