“Volevo lasciare il calcio”: la clamorosa confessione di un campione del mondo

"Ora sono felice, ma cinque anni fa stavo pensando di lasciare il calcio . Giocare nel miglior campionato ed essere campione del mondo è per me il massimo ed è motivo di orgoglio e crescita".

In solo pochi anni possono cambiare tantissime cose. Dal pensiero di mollare la passione di una vita, fino all'esplosione col Belgrano de Cordoba in Argentina e infine la scalata europea: Genoa, Atalanta, Juventus e per ultimo il Tottenham. Una crescita continua che l'ha portato ad essere uno dei migliori interpreti del suo ruolo.

Convocato da Scaloni per il Mondiale in Qatar, Romero è stato un autentico muro, risultando decisivo in più di una partita, tra cui la finalissima contro la Francia. "Abbiamo meritato di vincere perché avevamo un gruppo incredibile, perché abbiamo sempre spinto al massimo, perché la prima partita in cui abbiamo perso ci ha reso più forti mentalmente e lo abbiamo dimostrato durante tutto il torneo. È stato giusto chiuderlo da vincitori".