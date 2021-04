Conor McGregor a sorpresa: “Sto pensando di comprare il Manchester United”

Il post social del noto atleta della boxe

Come un fulmine a ciel sereno, tra il serio e il faceto, Conor McGregor ha annunciato di avere intenzione di acquistare il Manchester United . Il noto campione delle boxe, attaverso il suo profilo social su Twitter, ha scritto rivolgendosi direttamente ai fan, probabilmente reagendo alla situazione legata alla nascita della Superlega con i Red Devils coinvolti.

LA PROPOSTA - Sincero e diretto, McGregor ha scritto: "Ciao ragazzi! Sto pensando di acquistare il Manchester United! Voi come la vedete?". Da capire se si sia trattata solo di ironia o dietro si nasconda qualcosa di più serio. Infatti, dai recenti rumors di mercato, all'interno del club inglese sarebbe in atto una vera rivoluzione in vista del futuro con una serie di dimissioni all’interno del compartimento dirigenziale. Inoltre, alcuni tabloid hanno anche parlato della volontà della famiglia Glazer, che possiede una partecipazione di controllo nel leggendario club, di vendere la loro quota.