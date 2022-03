Conor McGregor vuole comprare il Chelsea ma… tifa Manchester United

Il noto lottatore interessato ad acquisire il club Blues

Redazione ITASportPress

Dal ring all'acquisto del Chelsea. In questo modo potrebbe cambiare la vita di Conor McGregor, noto lottatore e campione UFC. Tra le conseguenze della guerra in Ucraina scoppiata dopo l'invasione della Russia c'è stata anche la cessione della società Blues da parte del patron storico Roman Abramovich che ha deciso di allontanarsi e lasciare la presidenza del club. Nelle scorse ore la notizia ufficiale dell'intenzione di vendere e, in tale ottica, anche la proposta del noto combattente di tentare l'acquisto.

Il prezzo per cui Abramovich intende vendere il Chelsea sarebbe di circa 3.623 milioni di euro. Il magnate russo potrebbe avere fretta di cedere la società anche per prevenire possibili sanzioni del governo del Regno Unito sugli investimenti russi. Da qui, ecco l'interesse di McGregor che via social si è mostrato decisamente interessato e volenteroso di "esplorare" la situazione.

Il lottatore ha alle spalle un ricco patrimonio ma la possibilità di vederlo al comando del Chelsea resta, per ora, limitata ad una eventuale entrata in scena con altri personaggi di spicco. A destare curusiotà ad ogni modo è la sua fede calcistica che è decisamente lontana da quella Blues. Da sempre, infatti, McGregor è apertamente un tifoso del Manchester United, cosa che potrebbe portare i tifosi londinesi a storcere il naso in caso di suo ingresso in società...