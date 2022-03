Conte: “All’Inter ho potuto fare ciò che volevo e ho vinto. Al Tottenham…”

Il mister italiano non ha ancora ingranato da quando è alla guida degli Spurs

Non nuovo a certe uscite, Conte ha spiegato cosa ci sia di diverso tra i due anni vissuti in nerazzurro e l'attuale percorso in Premier League: "Quando l'Inter è venuta a casa mia per ingaggiarmi, mi ha chiesto di vincere in due anni e mi ha dato la possibilità di fare ciò che volevo. In due anni abbiamo vinto lo scudetto e ora l'Inter è una delle migliori squadre d'Italia". Cosa che evidentemente, per ora, non è ancora accaduta al Tottenham: "La situazione che ho trovato qui è totalmente diversa, non possiamo confrontare la situazione con la mia esperienza all'Inter. Per questo dobbiamo essere concentrati per finire la stagione nel migliore dei modi. Solo dopo la situazione sarà più chiara".