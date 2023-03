Conte, per l’addio al Tottenham serve una ricca buonuscita

L'avventura di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham sembra essere ormai giunta ai titoli di coda. La sfuriata del tecnico italiano dopo il pareggio contro il Southampton per 3-3 in campionato ha creato una vera e propria rivolta nello spogliatoio e, quasi certamente, costringerà Daniel Levy a prendere decisioni drastiche come l'esonero o comunque la separazione dal manager.