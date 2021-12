Conte rivela: “Con il Tottenham la mia sfida più grande ma non ho paura”

Il tecnico del club londinese ha parlato in conferenza stampa

Il tecnico del Tottenham, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa della sua nuova esperienza, alla vigilia della sfida contro il Brentford: “Il Tottenham è la mia sfida più grande ma io non ho paura. Ho molto entusiasmo e cerco sempre di godermi la nuova squadra e il nuovo ambiente. Mi piace lavorare con i giocatori e parlare con il club per costruire qualcosa di importante. Il mio principale obiettivo è creare una base per costruire qualcosa di importante nel tempo. Serve pazienza, ma sono sicuro che possiamo migliorare molto e dare grandi soddisfazioni ai tifosi. Il club, negli ultimi anni, è un po’ scivolato. Penso stia pagando l’addio di alcuni giocatori importanti. Con il tempo però riusciremo a tornare e lottare per traguardi importanti”.