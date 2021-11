Conte: “Servirà tempo ma al Tottenham per far migliorare tutti”

Presentato il nuovo manager degli Spurs

TEMPO - Sugli obiettivi della squadra ha rivelato: "Stiamo lavorando su come mettere più ordine in campo con la mia idea di calcio. Per migliorare molti aspetti della squadra abbiamo bisogno però di tempo. Soprattutto trovare il tempo per riuscirci non sarà facile. Il mio contratto di due anni non è un problema, se lavoriamo bene insieme al club, giocatori e staff, potremo continuare a lavorare insieme a lungo".