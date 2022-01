Conte, tra mercato e rinnovo col Tottenham: “Vivo il presente”

Parla il manager italiano degli Spurs

Antonio Conte vive il presente e non pensa al futuro. Neppure se il suo Tottenham, nelle vesti dei massimi dirigenti, sarebbe pronto subito a rinnovargli il contratto. Il tecnico italiano, che ha firmato per 20 mesi dopo l'esonero di Nuno Espirito Santo, sarebbe già stato stuzzicato dal presidente Levy riguardo al potenziale prolungamento dell'accordo col club ma, come spiega il Guardian, avrebbe per il momento fermato tutto.