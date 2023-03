Conte via dal Tottenham? Alcuni giocatori ne sarebbero… felici

Quale sarà il futuro di Antonio Conte? Nelle scorse ore si sono susseguite diverse voci relative ad un possibile addio al Tottenham al termine della stagione. Nel contratto in scadenza del tecnico con il club sarebbe presente una clausola per il rinnovo automatico, ma gli Spurs non avrebbero alcuna intenzione di trattenerlo contro la sua volontà dato che, anche di recente, l'allenatore italiano aveva manifestato una certa nostalgia "di casa". Anche in questo senso, le voci di un suo possibile addio sembrano essere concrete.