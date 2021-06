Contenuti per adulti, il Norwich prende le distanze dal nuovo sponsor

Dopo diverse segnalazioni da parte dei fan, il Norwich ha fatto rimuovere dei post social per adulti al suo sponsor della maglia

Il Norwich, infatti, ha recentemente chiuso l’accordo con BK8, ma un grande numero di fan si è rivoltato dopo aver denunciato che la società di scommesse utilizzava contenuti per adulti per promuoversi. “Questi post e il marketing nono sono in linea con la visione e i valori del Norwich City”, così ha dichiarato il club in una nota, ottenendo la rimozione dei messaggi social, nonostante i tifosi abbiano scovato altri post simili su altri account collegati all’azienda.