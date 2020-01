“Contro Stones segno sicuramente”. E Pope da bomber diventa profeta

Non si può certamente dire che Tom Pope non sia un uomo di parola: infatti, l’attaccante del Port Vale, squadra militante in League Two, si è tolto la soddisfazione di segnare contro il Manchester City. Di per sé sarebbe già un’impresa, ma ad avvalorare ulteriormente quanto fatto dal bomber c’è un altro dettaglio. Il 19 giugno il giocatore era finito sotto i riflettori per alcune parole che sembravano pura provocazione: “So che gioco in League Two, so che John Stones prende 150mila sterline a settimana ed è difensore anche della Nazionale inglese, ma se ci giocassi contro ogni settimana farei 40 gol a stagione”. Il sorteggio di FA Cup lo ha accontentato mettendolo di fronte al City. E all’appuntamento più importante Pope non ha sbagliato…