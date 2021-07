Copa America, Cuadrado non si fida dell’Argentina: “Non c’è solo Messi…”

Questa sera la sfida tra la Colombia e l'Albiceleste in Copa America

Nella notte si disputerà la seconda semifinale di Copa America. Dopo la vittoria del Brasile contro il Perù sarà il turno della Colombia impegnata contro l'Argentina. Juan Cuadrado , esterno dei Cafeteros e della Juventus, ha parlato della sfida dal ritiro della sua Nazionale. Fari puntati su Messi, ma non solo...

TUTTA LA SQUADRA - "Sappiamo cosa rappresenta Messi, ma non c'è solo lui. L'Argentina ha diversi giocatori che possono farti del male, è una delle squadre migliori e ci siamo preparati bene", ha detto Cuadrado. "Non tradiremo il nostro stile di gioco. Se facciamo un buon possesso palla, avremo molte opzioni per generare pericoli. Giocheremo una finale, la nostra ambizione e il grande l'obiettivo è essere al Maracana. Abbiamo tanto entusiasmo, fede e fiducia".