Copa America, furia Vidal: “Contro Brasile serviva vero arbitro. Non un pagliaccio”

Il cileno furioso dopo il k.o. contro i verdeoro

Redazione ITASportPress

Il Cile dice addio alla Copa America dopo la partita contro il Brasile. 1-0 per i verdeoro ma anche tante polemiche da parte della formazione cilena. Come riporta Tyc Sport, è Arturo Vidal a farsi portavoce del malcontento della Roja. Il centrocampista dell'Inter non ha usato mezze misure contro l'arbitro del match.

PAGLIACCIO PROTAGONISTA - "Sono triste per il risultato. Penso che meritassimo molto di più", ha esordito Vidal. "L'avevo detto prima della gara: in questa partita ci voleva un arbitro che sapesse "portare i pantaloni", un arbitro giusto e non uno che voglia fare il pagliaccio della partita. Se c'è un arbitro che non ti fa giocare, che ti ferma e pensa di essere il protagonista della gara. Beh, così è davvero difficile". E ancora: "In ogni caso abbiamo perso contro il candidato numero uno alla vittoria della Copa America".

FUTURO - Dalla rabbia all'analisi verso il futuro: "Qualificazioni a Qatar 2022? Se giochiamo come contro il Brasile e con il giusto tempo per lavorare con tutta la squadra sono sicuro che ritorneremo alla nostra intensità e forza. Speriamo di qualificarci per il Mondiale. Sarà difficile ma possiamo farlo", ha concluso il cileno.