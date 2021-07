Copa America, Lapadula e una notte quasi come Messi: gol, vittoria e naso rotto

L'attaccante protagonista col su Perù: doppietta e passaggio del turno

Redazione ITASportPress

Due reti nei tempi regolamentari, anche se ufficialmente gliene verrà assegnata uno sola, poi la vittoria ai rigori. Gianluca Lapadula sempre più protagonista col suo Perù. L'attaccante è andato a segno nella notte contro il Paraguay in Copa America e ha portato a casa pallone, premio da MVP e anche... un infortunio al naso.

Decisivo in occasione dell'1-1 dei suoi con la pressione su Gustavo Gomez che, di fatto, gli ha "rubato" la rete che verrà registrata come autogol, poi ancora con un gol tutto suo al 40esimo che ha dato il momentaneo vantaggio per 2-1. Lapadula ricorderà la serata a lungo anche perché la sfida è stata davvero epica e, dopo il 3-3 dei tempi regolamentari sono stati necessari i rigori per decretare quale squadra meritasse di passare al turno seguente.

Lapagol, ormai è così che lo chiamano, si è presentato dal dischetto per quello che sarebbe stato il suo terzo gol della serata. Una notte quasi alla Messi dato che, senza il primo gol ufficialmente registrato come autorete, sarebbe stato in testa alla classifica marcatori della Copa America esattamente come La Pulce dell'Argentina, impegnata questa sera.

"Sono molto contento per tutto questo. Penso che sia stata una grande partita anche se siamo riusciti a vincerla solo ai rigori", ha detto Lapadula dopo la gara. "Mi sento molto bene in nazionale. In campo tutti ci aiutiamo. È una famiglia. Gareca ci ha detto di giocare come sappiamo e le cose sono andate molto bene. Sono riuscito a segnare due gol e li dedico alle mie figlie". Poi su Instagram la foto con tanto di discalia: "Naso rotto e semifinale con tre palloni quasi a voler rivendicare di aver segnato tre gol.