Copa America, Lautaro Martinez: “Vogliamo la finale. Messi fa la differenza”

Il Toro dopo il gol segnato all'Ecuador guarda avanti

Lautaro Martinez , attaccante dell' Argentina e dell' Inter , dopo la vittoria ai quarti di finale di Copa America contro l'Ecuador ha rilasciato alcune dichiarazioni riprese da As : "Abbiamo visto un'Argentina protagonista. Con la classe dei nostri calciatori possiamo fare la differenza e questo è sempre positivo".

Il Toro, autore di uno dei tre gol dell'Albiceleste, ha poi guardato alla forza della sua squadra pensando al cammino nella competizione. "Siamo anche noi una squadra fisica, che corre tantissimo, e diamo sempre una buona immagine. Segnare tre gol non è mai scontato. In semifinale ci sarà la Colombia, un avversario tosto, fisico, ma vogliamo arrivare in finale e siamo convinti di poterlo fare. Sappiamo di avere Messi con noi e questo è molto importante. Con l'Ecuador abbiamo visto che Leo fa sempre la differenza".