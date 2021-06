Copa America, lo sfogo di Cuadrado dopo gol del Brasile: “Le regole sono regole”

La Colombia non ci sta dopo il k.o, contro il Brasile. Proteste veementi dopo la prima rete dei verdeoro

Non solo Europei. Dall’altra parte del mondo è in corso un torneo continentale molto atteso e importante: la Copa America. Nella notte tante emozioni e anche diverse polemiche soprattutto per quanto riguarda la sfida tra Brasile-Colombia, match poi vinto dai verdeoro ma che fino all’ultima parte di gara era controllato dai Cafeteros grazie al gol pazzesco in rovesciata di Luis Diaz sull’assist di Cuadrado. Proprio l'esterno della Juventus, tra i migliori in campo come spesso accade anche in nazionale, è stato protagonista di una vera furia social dopo il match. Il motivo? La rete del pari del Brasile firmata da Firmino visto che nel corso dell'azione, l’arbitro Pitana è stato colpito dal pallone mosso da Neymar prima che l'azione proseguisse fino alla rete.