Copa America, Messi a -1 da Pelè: “Non ci penso. Vogliamo la finale”

Netto 3-0 dell'Argentina che se la vedrà con la Colombia in semifinale

PELE' - Con la rete segnata all'Ecuador, Messi è arrivato a quota 76 reti a -1 dal record di Pelè come miglior marcatore della storia delle formazioni sudamericane: "Non ci penso, i premi individuali arrivano dopo quelli di squadra. Inoltre voglio fare i complimenti al gruppo per il lavoro che sta facendo, siamo stati lontani dalle nostre famiglie, dalle nostre case per molti giorni, siamo l'unica squadra che non ha mai rotto la bolla, abbiamo un obiettivo e lotteremo per quello".