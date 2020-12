Copa del Rey, Marino-Cornellà giocata a tarda notte per… l’assenza delle divise da gioco

Un po’ assonnati e con tanto buio attorno al campo da gioco. In Copa del Rey si è giocato in tarda notte. La gara tra Marino e Cornellà è, infatti, iniziata diverse ore dopo l’orario previsto. Il match è cominciato alle 23.30 e si è concluso regolamente dopo i 90 minuti di gioco. Il motivo? La compagnia aerea degli ospiti aveva smarrito i bagagli con le divise ufficiali obbligando le due formazioni a trovare una soluzione.

Come comunicato dalle due società, la sfida è stata rimandata di qualche ora con tanto di spiegazione di quanto stava accadendo, poi, alle 23.30 ecco il fischio d’inizio con un’altra valigia con le t-shirt e i pantaloncini arrivate in extremis con un altro volo. Un fatto insolito ma che ha visto comunque le due squadre affrontarsi regolarmente, con gli ospiti che sono riusciti anche a trionfare per 0-1.

Le due società si sono poi scusate e hanno ringraziato chi ha seguito la gara via social e chi è rimasto a lavorare per raccontare quanto stava accadendo. Pazienza se tutti sono poi andati a dormire molto molto tardi…