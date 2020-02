Copa del Rey, tracollo del Real Madrid: passa la Real Sociedad 4-3

La Copa del Rey regala la prima grande sorpresa di giornata. Il Real Madrid esce di scena contro un’ottima Real Sociedad. E sorprende anche il punteggio con cui la formazione basca ammutolisce il Santiago Bernabeu: 4-3. Si intuisce presto che non è serata per i Blancos. Al 22′ Odegaard va in gol trafiggendo Areola da distanza ravvicinata. I padroni di casa reagiscono, ma trovano uno strepitoso Remiro, prodigioso in almeno quattro occasioni. Nella ripresa la Real Sociedad dilaga: al 53′ segna Isak, che fa doppietta due minuti dopo. Marcelo accorcia le distanze, ma al 68′ Mikel Merino cala un poker sensazionale. Nel finale Vinicius rende minore il passivo della sconfitta per i madridisti, mentre Nacho fa sperare nel miracolo finale. Tutto inutile: finisce 4-3 e la Copa del Rey del Real si conclude a sorpresa ai quarti di finale.