Copa Libertadores, Bruno Henrique MVP del torneo: si porta a casa un anello come in NBA…

Il Flamengo si porta a casa la Copa Libertadores. Gabigol segna due volte e ribalta il River Plate. Ma a sorridere è… Bruno Henrique, eletto MVP della Copa Libertadores 2019. L’ex Santos e Wolfsbourg ha ricevuto il premio come miglior giocatore del torneo è si è portato a casa un personalissimo trofeo: un anello in stile NBA.

Non un premio banale. Anzi. Come riporta ESPN, si tratta di un gioiello dal grande valore economico oltre che sportivo. Esso è in oro giallo 18 carati con 44 diamanti bianchi disposti in modo da formare l’immagine della Libertadores. Attorno alla rappresentazione della Coppa ci sono 68 diamanti neri e altri 16 nella parte superiore. Ai lati spiccano i loghi della Conmebol e della Bridgestone, sponsor ufficiale del torneo.