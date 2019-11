Copa Libertadores, Gabigol super e il Flamengo in finale batte il River Plate

Va in Brasile la Copa Libertadores e dopo 38 anni a sollevarla al cielo è il Flamengo. I rublo-negri grazie alla doppietta di Gabigol hanno battuto per 2-1 in rimonta il River Plate. In gol nel primo tempo la squadra argentina con Santos Borre. Poi nel finale del secondo tempo la clamorosa rimonta: Pratto consente al brasiliano Gabigol di pareggiare i conti all’89’, quando ormai gli argentini assaporavano il trionfo. Ancora più assurdo il recupero, quando Gabigol approfitta di uno sbandamento della difesa avversaria per punire ancora una volta Armani e fare esplodere il delirio dei tifosi rossoneri giunti in massa al Monumental di Lima. I brasiliani vincono così il secondo titolo della loro storia.

TABELLINO FLAMENGO-RIVER PLATE 2-1 Marcatori: 14′ Santos Borré (R), 89′ e 91′ Gabigol (F) FLAMENGO (4-2-3-1): Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí, Filipe Luis; Gerson (66′ Diego), Willian Arao (86′ Vitinho); Everton Ribeiro, De Arrascaeta, Bruno Henrique; Gabigol. All.: Jorge Jesus RIVER PLATE (4-4-2): Armani; Montiel, Martinez Quarta, Pinola, Casco (77′ Diaz); Fernandez (69′ Alvarez), Perez, Palacios, De la Cruz; Suarez, Santos Borré (75′ Pratto). All. Gallardo